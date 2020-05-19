Antalya'da 19 Mayıs'a sosyal mesafeli fener alayı

Antalya'da her 29 Ekim ve 19 Mayıs'ta on binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen fener alayı, bu yıl korona virüs nedeniyle sadece yerel yönetim temsilcilerinin ve sporcuların katılımı ile gerçekleşti.

Antalya'da 19 Mayıs'a sosyal mesafeli fener alayı
19.05.2020 23:39 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:40
Antalya'da her 29 Ekim ve 19 Mayıs'ta on binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen fener alayı, bu yıl korona virüs nedeniyle sadece yerel yönetim temsilcilerinin ve sporcuların katılımı ile gerçekleşti. Tedbirler nedeniyle alanları dolduramayan vatandaşlardan bazıları balkonlarından ve pencerelerinden bayraklarla kutlamaya eşlik ederken, bazıları ise kaldırımlardan maskelerini takıp Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl pandemi nedeniyle evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Konyaaltı Varyant'ta fener alayı düzenledi. 2012 yılından bu yana geleneksel olarak binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen alay, bu yıl korona virüs nedeniyle sadece araçlardan oluştu. Konvoya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek ve Cavit Arı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, partililer, sporcular ve belediye görevlileri katıldı. Konvoya vatandaşlar ve sivil araçlar katılamadı. Saat 20.30'da varyanttan başlayan konvoy, Cumhuriyet Meydanı'na doğru devam etti. Başkan Böcek, üstü açık araca çıkarak bayrakla vatandaşları selamladı. Böcek'in önünde yer alan sporcular ise, ellerindeki meşaleler ile tempolu şekilde yürüdü. Konvoya katılamayan bazı vatandaşlar balkon ve pencerelerine çıkarak kutlamaya destek verirken, bazı vatandaşlar ise yol kenarlarında bayrak tutarak destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda da tören düzenlendi. Programa katılanlar meydanda sosyal mesafelerini koruyarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Günün anlam ve önemine uygun şarkılar eşliğinde meydanda bulunan fıskiyede Türk bayrağı ve Atatürk'ün silueti oluşturuldu.

"Gençleri umutsuzluğa götürmesin"

Pandemi olmasaydı on binlerce vatandaşla birlikte yürüyeceklerini dile getiren Başkan Böcek, "Bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Bugün anlamlı bir gündeyiz. Bugün Cumhuriyet'in temellerinin örüldüğü 19 Mayıs'ın 101. yılı. Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve önlerinde saygıyla eğiliyorum. Umut önemlidir. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu bayram, gençleri umutsuzluğa asla götürmesin" dedi.

Annesiyle birlikte meydana gelerek kutlamaya destek veren Necat Alioğlu, "Pandemi sürecinde bundan daha iyi bir etkinlik olamazdı. Güzel geçit oldu. Bando ekipleri de çok güzeldi. Biz burada oturuyoruz, etkinliği duyunca geldik. Beraber toplandık. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Kaldırımlardan destek verdik" diye konuştu.

"Maskemizle, bayrağımızla alanda olmak istedik"

Geçen yıllardaki aynı coşkuyla meydanda olduklarını belirten Irmak Başaçık, "Evde olan kişilerin de aynı coşkuyla olduklarına eminim. Önemli olan meydanda bir arada olmak değil de bu ruhu her zaman taşıyabilmek ve her alanda gösterebilmek. Gönül

isterdi ki hep beraber olalım ama bu sene böyle oldu. Umarım diğer sene omuz omuza kutlamalar yaparız. Biraz oradan, biraz buradan meydana girmeyi çalıştık ama insan ister istemez çekiniyor. Ama biz yine de maskemizle, bayrağımızla bu alanda olmak istedik. Sosyal mesafeyi koruyarak bayramı kutluyoruz" dedi.

"Meydana girmeyi çok istedik"

Bayramı buruk yaşadıklarını dile getiren Ferah Üstol ise, "Gönül isterdi ki meydanlarda hep beraber kutlayalım. Ama ülkemizde ve dünyamızda salgın var. Bizde bu sene buruk kutluyoruz. Meydana girmeyi çok istedik ama engellerimiz var. O yüzden bu şekilde kaldırımdan kutlamayı tercih ettik" diye konuştu.

Konvoy, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın ardından Işıklar Caddesi, Sampi Kavşağı, Burhanettin Onat Caddesi, Mevlana Kavşağı, 100. Yıl Bulvarı güzergahından devam ederek, Büyükşehir Hizmet Binası önünde son buldu. - ANTALYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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