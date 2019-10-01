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Antalya'da 2 ayrı hırsızlık suçundan 5 şüpheli yakalandı

Antalya'da otodan hırsızlık suçundan 1, evden hırsızlık suçundan ise 4 şüpheli yakalandı.

01.10.2019 13:01Antalya'da 2 ayrı hırsızlık suçundan 5 şüpheli yakalandı
Antalya'da otodan hırsızlık suçundan 1, evden hırsızlık suçundan ise 4 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince evden ve otodan hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Polis ekipleri 28 Eylül Cumartesi günü saat 02.30 sıralarında, Kuzeyyaka Mahallesi'nde otobüslerin kapılarını zorlayarak giren bir şüpheli olduğu bilgisini edindi. Yakalanan şüpheli H.B. ifadesinde, 5 ayrı mahallede daha 'Otodan Hırsızlık' olayını gerçekleştirdiğini söyledi.

Şüpheli karıştığı 6 hırsızlık suçundan, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

4 şüpheli yakalandı

Aynı zamanda Kepez ilçesi Özgürlük ve Ulus Mahallelerinde meydana gelen ikametlerden klima dış motorlarının çalınması olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, birçok suçtan kayıtları bulunan şüpheliler M.A., U.K. İ.Ş. ve A.K. yakalandı. Şüpheliler 10 ayrı 'hırsızlık' suçundan tutuklandı. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Kepez, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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