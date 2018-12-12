Antalya'da 2 Kişinin Yaralandığı 'Silahlı Kavga' Kamerada

Antalya'da, iddiaya göre iki grup arasında borç-alacak meselesi
yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, çevredekiler
tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, bir iş yerinin de
güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde
meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahalledeki dernekte kağıt oyunu
oynayan iki grup arasında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma
çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopa, bıçak,
tabanca ile pompalı tüfeklerin kullanıldığı ve yaklaşık 10 kişinin
karıştığı kavgada bir kişi tabancayla bir kişi ise bıçakla bacağından
yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne
gitti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Polisin geldiğini fark eden diğer şüpheliler ise olay yerinden
araçlarıyla kaçtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evin de
penceresine isabet etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
KAVGA KAMERADA
Öte yandan, iki grup arasında çıkan kavga, çevredekiler tarafından
cep telefonuyla kaydedilirken, çevredeki iş yerinin güvenlik
kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sopayla
birbirlerine saldırmaları, bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi
görülüyor.
kavga,Antalya
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:52