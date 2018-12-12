12 Aralık 2018, 09:52
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Antalya'da 2 Kişinin Yaralandığı 'Silahlı Kavga' Kamerada

Antalya'da, iddiaya göre iki grup arasında borç-alacak meselesiyüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Antalya'da, iddiaya göre iki grup arasında borç-alacak meselesi

yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, çevredekiler

tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, bir iş yerinin de

güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde

meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahalledeki dernekte kağıt oyunu

oynayan iki grup arasında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma

çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopa, bıçak,

tabanca ile pompalı tüfeklerin kullanıldığı ve yaklaşık 10 kişinin

karıştığı kavgada bir kişi tabancayla bir kişi ise bıçakla bacağından

yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne

gitti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polisin geldiğini fark eden diğer şüpheliler ise olay yerinden

araçlarıyla kaçtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evin de

penceresine isabet etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KAVGA KAMERADA

Öte yandan, iki grup arasında çıkan kavga, çevredekiler tarafından

cep telefonuyla kaydedilirken, çevredeki iş yerinin güvenlik

kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sopayla

birbirlerine saldırmaları, bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi

görülüyor. kavga,Antalya
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:52



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