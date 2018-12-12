Antalya'da 2 Kişinin Yaralandığı 'Silahlı Kavga' Kamerada

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:52



12 Aralık 2018 Çarşamba 09:52

Antalya'da, iddiaya göre iki grup arasında borç-alacak meselesiyüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, çevredekilertarafından cep telefonu ile görüntülenirken, bir iş yerinin degüvenlik kamerasına yansıdı.Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'ndemeydana geldi. İddiaya göre, aynı mahalledeki dernekte kağıt oyunuoynayan iki grup arasında borç-alacak meselesi yüzünden tartışmaçıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopa, bıçak,tabanca ile pompalı tüfeklerin kullanıldığı ve yaklaşık 10 kişininkarıştığı kavgada bir kişi tabancayla bir kişi ise bıçakla bacağındanyaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'negitti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.Polisin geldiğini fark eden diğer şüpheliler ise olay yerindenaraçlarıyla kaçtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evin depenceresine isabet etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.KAVGA KAMERADAÖte yandan, iki grup arasında çıkan kavga, çevredekiler tarafındancep telefonuyla kaydedilirken, çevredeki iş yerinin güvenlikkamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin sopaylabirbirlerine saldırmaları, bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesigörülüyor.