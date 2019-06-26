26.06.2019 14:31
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Antalya'da yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığı, görenleri hayrete düşürdü

Antalya'da balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 2 metre boyundaki 'Pamuk' cinsi köpek balığı görenleri hayrete düşürdü, yakalayan balıkçıyı ise sevindirdi. Köpek balığının kilosu 15-20 lira arasında satılıyor.

Antalya 'da av için denize açılan balıkçıların oltasına yaklaşık 2 metre boyunda Pamuk cinsi köpek balığı takıldı.

YAKALANMA ANI KAYDEDİLDİ

Gündüz saatlerinde Topçam mevki Sıçan Adası açıklarında balık avına çıkan balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce şaşkına döndü. Yakalanan köpek balığının tutulma anı ise balıkçılar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

KİLOSU 15-20 TL ARASINDA

Balığı kanca yardımıyla teknelerine alan balıkçılar, bu anlarıysa "Jaws geldi" diyerek cep telefonuyla kaydetti. Camgöz balığının pamuk türü olan ve insanlar açısından zararsız olarak bilinen köpek balığının kilosunun 15-20 TL arasında bulunduğu belirtildi.

Antalya'da yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığı, görenleri hayrete düşürdü
Kaynak: İHA
Antalya , Ekonomi , Güncel

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