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Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı

Antalya'da, 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı.

04.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:36
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı
Antalya 'da, 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için ek tedbirler aldıklarını bildirdi.
Vatandaşın sağlığını korumak için toplu ulaşım araçlarına maskesiz binişleri yasakladıklarını vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:
"Hep birlikte kurallara uyarak bu zor günleri aşacağız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki gençlerimizin ulaşım kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: Muhittin Böcek, Koronavirüs, Antalya, Güncel
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