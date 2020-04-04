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Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu

Antalya'da 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma kartları geçici süreyle iptal edildi.

04.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:29
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya 'da 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma kartları geçici süreyle iptal edildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Alınan bu tedbirin uygulanmasına Antalya'dan ek bir karar daha geldi. Antalya'da 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma kartlarını kullanamayacak.

"Sizleri çok seviyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kartlarının geçici süreyle iptal edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklama yapan Başkan Böcek, "20 yaş altı gençler ve çocuklar, sizi çok seviyoruz. Bir müddet evlerinizde dinlenmeniz için kartlarınızı geçici olarak iptal ediyoruz. Çok yakında hep birlikte eski güzel günlerimize döneceğiz, meydanlarda buluşacağız" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Güncel
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