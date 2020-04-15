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Antalya'da 2020 Mart ayında 5 bin 323 konut satışı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere göre, Antalya'da konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 artışla 5 bin 323 olarak gerçekleşti.

15.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:47
Antalya'da 2020 Mart ayında 5 bin 323 konut satışı yapıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere göre, Antalya 'da konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 artışla 5 bin 323 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından konut satış istatistikleri yayımlandı. Türkiye genelinde konut satışı 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artarak 108 bin 670 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 846, ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 409 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 7 bin 131 konut satışı ve yüzde 6,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller 7 konut ile Hakkari, 10 konut ile Ardahan ve 37 konut ile Bayburt oldu.

Antalya'da 2019 Mart ayında 5 bin 261 konut satılırken, 2020 Mart ayında yüzde 1,2'lik artışla 5 bin 323 konut satıldı. Bu dönemde Antalya, 5 bin 323 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4'ünü sırada yer aldı.

"Burdur'da artış"

Isparta'da 2019 Mart ayında 451 konut satılırken, 2020 Mart ayında yüzde 11,5 oranında azalma ile 399 konut satıldı.

Burdur'da 2019 Mart ayında 233 konut satılırken, 2020 Mart ayında yüzde 34,8 oranında artarak 314 konut satıldı.

"Antalya'da yabancılara 584 satış"

Türkiye yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 azalarak 3 bin 036 oldu. Bu dönemde yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı bin 513 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u 584 konut satışı ile Antalya, 165 konut satışı ile Ankara, 110 konut satışı ile Mersin ve 93 konut satışı ile Bursa izledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Antalya, Ekonomi
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