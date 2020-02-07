Haberler » Güncel » Antalya'da 208 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haber

Antalya'da 208 bin kaçak makaron ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 208 bin kaçak makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

07.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:02Antalya'da 208 bin kaçak makaron ele geçirildi
'nın ilçesinde 208 bin kaçak makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde Osman ve Hanımeli sokaklarında V.A'ya ait depolarda gümrük kaçağı ve sahte bandrollü makaron bulunduğu bilgisine ulaştı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 208 bin sahte bandrolü olduğu değerlendirilen makaron, içi doldurulmuş 6 bin 800 makaron ile 50 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili V.A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Hocalar, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 22:30:20