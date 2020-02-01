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Antalya'da "21. Tarım ve Seracılık Festivali" başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen "Tarım ve Seracılık Festivali"nde futbol turnuvası yapıldı.

01.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:24Antalya'da
'nın ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen "Tarım ve Seracılık Festivali"nde futbol turnuvası yapıldı.
İlçede bir halı sahada düzenlenen festivale 30 amatör futbol takımı ve 400 sporcu ile sporseverlerin katılımıyla başladı.
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprak, sporun birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu, 21 yıldır devam eden ve geleneksel hale gelen halı saha futbol turnuvasının da çevre ilçelerin yanı sıra Antalya dışında illerden de katılım olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.
Festivalde, 113 maçın oynanacağı turnuva 12 Nisan'da sona erecek.

Antalya, Kumluca, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

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