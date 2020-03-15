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Antalya'da 22 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 22 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

15.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:04
Antalya'da 22 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 22 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.
Balbey Mahallesi'nde yaşayan Adem Türker Hamurcu'dan bir süre haber alamayan yakınları gencin evine gitti.
Hamurcu'nun hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Eve gelen sağlık ekibi, Hamurcu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Hamurcu'nun cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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