Antalya'da 22 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu
Antalya'da 5 ay önce askerden gelen 22 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu.
15.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:38
Antalya'da 5 ay önce askerden gelen 22 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu.
Olay, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde işten eve gelen Adem Türker Hamurcu (22), odasına geçtikten sonra iddiaya göre, her sabah kendisini uyandıran 2 yaşındaki yeğeninin uyandırmaması için kapıyı kilitledi. Sabah saatlerinde Hamurcu'nun ablası, kardeşini uyandırmak istedi ancak odanın kapısını açan olmadı. Bunun üzerine odanın penceresine yönelen abla, kardeşini yatakta yüzüstü yatar halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hamurcu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
5 ay önce askerden geldiği belirtilen gencin cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - ANTALYA
Olay, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde işten eve gelen Adem Türker Hamurcu (22), odasına geçtikten sonra iddiaya göre, her sabah kendisini uyandıran 2 yaşındaki yeğeninin uyandırmaması için kapıyı kilitledi. Sabah saatlerinde Hamurcu'nun ablası, kardeşini uyandırmak istedi ancak odanın kapısını açan olmadı. Bunun üzerine odanın penceresine yönelen abla, kardeşini yatakta yüzüstü yatar halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hamurcu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
5 ay önce askerden geldiği belirtilen gencin cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Haberler
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Haberler
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Haberler
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Haberler
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti