Antalya'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Antalya'da 22 yaşındaki genç odasında ölü bulundu.

Antalya'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü
20.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:10
Antalya'da 22 yaşındaki genç odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 751 sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın birinci kat dairesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde dışarı çıkıp gelen 22 yaşındaki Kemal Can Varol, odasına geçti. Bir süre sonra odaya giren anne oğlunun hareketsiz olduğunu görünce uyandırmaya çalıştı. Oğlunun kendine gelmemesi üzerine aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Varol'un yaşamını kaybettiğini belirledi. Adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Varol'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin evden alınmasının ardından Varol'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Anne Yasemin Varol, oğlunun arkasından, 'yavrum yavrum gitti oğlum benim' diye ağladı. Kemal Can Varol'un açıktan lise eğitimine devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Ali Babacan’dan yeni partiler için ’FETÖ organizasyonu’ diyen Bahçeli’ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Haber
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Haziran’da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Avrupa Birliği’nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Rusya’da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son Dakika: Türkiye’deki koronavirüs salgınında seyahat için ’’HES kodu’’ uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Haberler››3. Sayfa››Antalya'da 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:58: Sarıkamış'ta silahlı kavga: 1 ölü - Haberler 00:58: Aydos Ormanı'nda havai fişek nedeniyle yangın çıktı - Haberler 00:48: Kontrolden çıkan otomobil sitenin bahçesine girdi - Haberler 00:47: İş hanındaki dükkanda çıkan yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü - Haberler 00:41: Eski kız arkadaşını av tüfeğiyle vurdu, kadın ağır yaralandı - Haberler 00:31: Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza: 4 yaralı - Haberler 00:09: Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? 00:09: Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? - Haberler 12:55: Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi 10:26: Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi