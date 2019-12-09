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Antalya'da 227 kaçak yapıyı yıkan bakanlık 260 kaçağı daha yıkacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 müfettiş ile Antalya'da incelemeye aldığı 8 bin 65 Yapı Kayıt Belgesinden, 287'sini iptal etti.

09.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:52Antalya'da 227 kaçak yapıyı yıkan bakanlık 260 kaçağı daha yıkacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 müfettiş ile 'da incelemeye aldığı 8 bin 65 Yapı Kayıt Belgesinden, 287'sini iptal etti. Antalya'da 227 kaçak yapıyı yıkan bakanlık 260 kaçağı daha yıkacak.

Bodrumdan sonra dikkatlerin çekildiği bir diğer turizm merkezi olan Antalya ve ilçelerinde de kaçak yapı ile mücadele sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak yapı ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Bakanlık Antalya'ya da 5 müfettiş ile başlatmış olduğu çalışmalarda kaçak yapıları markaja aldı.İmar barışı kapsamında ilk etapta 8 bin 65 Yapı Kayıt Belgesini inceleyen bakanlık ekipleri 287 Yapı Kayıt Belgesini iptal etti.

Antalya'da 227 kaçak yapı yıkıldı

Bakanlık ekipleri kaçak yapı ile mücadele de Antalya'da 227 kaçak yapıyı yıktı.

En çok yıkım ise Antalya Kepez'de gerçekleşti. Bakanlık ekipleri Kepez'de 121 yapıyı yıktı. Bakanlık yetkilileri Murat Paşa'da 31, Döşemealtı'nda 28, Kemer'de 19, Manavgat'ta 16, Aksu'da 3, Serik'te 2 ve Alanya'da 1 olmak üzere toplam 221 kaçak yapıyı yıktı. Bakanlık Antalya'da Özel Çevre Koruma Bölgesinde 140, Sit alanlarında 120 olmak üzere 260 kaçağı daha yıkacak. Yıkım için belediyelere yazı gönderen bakanlık etap etap yıkımlara devam edecek. - ANTALYA

Antalya, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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