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Antalya'da 23 milyon kişi otobüs kullanıyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte 23 milyon kişinin otobüs kullandığını bildirdi.

22.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:52Antalya'da 23 milyon kişi otobüs kullanıyor
Valisi Münir Karaloğlu, kentte 23 milyon kişinin otobüs kullandığını bildirdi.
Karaloğlu başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda, kentte otobüs kazalarının önlenmesine yönelik ilgili kurum ve firma yetkilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Altunkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şentürk Kurt, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, otobüs ve servis firması yetkileri katıldı.
Karaloğlu, sektörde çalışanların eğitimlerini yapmak, yorgun ve uykusuz araç kullanımının önüne geçmek gibi konularda kararlar alacaklarını belirterek, "Alacağımız kararların trafik güvenliğimize önemli katkı vermesini temenni ediyorum. 23 milyon insanın gelip, otobüsle şehir içi yolculuk yaptığı bir şehirden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.
Toplantı, tarafların konuyla ilgili değerlendirmeleri ve çözüm önerilerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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