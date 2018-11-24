Antalya'da 24 Kasım Öğretmen Günü Kutlamaları Başladı

Antalya
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, Atatürk
Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Türkiye
'de her yıl kutlanan 24 Öğretmenler Günü, Antalya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Sabah
saatlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan
'ın Cumhuriyet Meydanı
'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşuna geçilerek İstiklal Marşı okundu.
20 okulun katıldığı törende, 52 Türk Bayrağı açıldı. Tören, Atatürk Kültür Merkezi
'nde devam etmek üzere sona erdi. - ANTALYA
Türkiye,Antalya
24 Kasım 2018 Cumartesi 10:46