Antalya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:28



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:28

Antalya ve ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlamaya, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar ve öğretmenler katıldı. Kutlamalarda öğretmenler ve ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlileri, koro, halk oyunları ve tiyatro gösterileri sundu.Kaymakam Köten, ilçedeki en kıdemli öğretmen Hikmet Ersan ve en genç öğretmenler Merve Kördemir ve Taha Yusuf Acar'a hediye verdi.Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hoplar ise, "Birlik ve beraberlik halinde olduğumuz sürece eğitim dahil başaramayacağımız hiçbir şey yok. Fikirleri hayata geçirmek ekip işidir. Bu ekibin parçası olarak her zaman bize düşen vazifenin sorumluluğuyla görevimize devam etmekteyiz. Bu vesileyle kutsal görevini icra eden tüm meslektaşlarımın gününü kutlarım" diye konuştu.15 Temmuz Şehitler Anaokulu Öğrencilerinden anlamlı kutlama2018-2019 Eğitim Öğretim dönemine Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehitler Anaokulu Öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın öğretmenler günü kutladı. 15 Temmuz Şehitler Anaokulu öğrencileri, okul aile birliği üyeleri, öğretmen Gülen Ağrap ve okul müdürü Tuğba Karabulut Yıldız kendilerine yeni eğitim yuvası oluşturan Milli Eğitim Müdürü Arslan'a teşekkür ettiler. Heyet daha sonra Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal'ında öğretmenler gününü kutladı.Alanya'da öğretmenler günü kutlandıAlanya Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan törene Alanya Belediye Başkan Vekili Melike Nazifoğlu, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, ilçe milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren tören Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) devam etti. Buradaki törene Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da katıldılar. AKM'deki tören 'Öğretmenler Günü' konulu serginin açılmasıyla başladı.Törende konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık unutulmadıklarını gösteren bir gündür. Aydınlık bir geleceğe ulaşmak için iyi yetişmiş insanlara ihtiyaç olduğunu bilen Atatürk, 'Öğretmenler yeni nesi sizin eseriniz olacaktır' buyruğu ile bu yüce görevi biz öğretmenlere vermiştir. Öğretmen güneş gibidir. Hem ısıtır hem ışıtır" dedi.Emekli öğretmenler adına Sugözü Cemal Çoşkun Ortaokulu öğretmenlerinden Arif Sarıgül'ün konuşmasının ardından program mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni, şiirler, ana okulu sınıfı öğrencilerinin seslendirdiği şarkılar ve oratoryo ile devam etti. - ANTALYA