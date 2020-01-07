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Antalya'da, 26 bin kutu veteriner ürününe el koyuldu

ANTALYA ile Aksu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, veteriner kliniğine ait depoda süresi geçmiş, kayıt dışı 26 bin 640 kutu tıbbi ürüne el koydu.

07.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:28 Antalya'da, 26 bin kutu veteriner ürününe el koyuldu

ANTALYA ile  Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, veteriner kliniğine ait depoda süresi geçmiş, kayıt dışı 26 bin 640 kutu tıbbi ürüne el koydu.

İhbar üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aksu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki veteriner kliniğine ait depoda; süresi geçmiş, Tarım ve Orman Bakanlığı İlaç Takip Sistemi'nde kayıtlı olmayan ürünler, etiket bilgileri değiştirilmiş, silinmiş, tahrip edilmiş ürünler, süresi geçmemiş ancak İlaç Takip Sistemi'nde görülmeyen tıbbi ürünler, reçetesi kesilmiş ancak satışı gerçekleşmemiş ürünler ile bazılarının son kullanma tarihleri geçmiş tıbbi ürünler, veteriner sağlık ürünleri ve gıda takviyeleri ele geçirdi. Tespit edilen toplam 26 bin 640 kutu ürüne el koyuldu.Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, el koyulan ürünlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirildiğini belirterek, "Şikayete konu veteriner muayenehanesi hakkında, miadı dolmuş ürün bulundurup satmaktan dolayı idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca etiketlerde yapılan tahribatlar ve sahte etiketli ürünlerin satışlarının yapılmasından dolayı suç duyurusunda bulunulacak" dedi.



Antalya, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

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