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Antalya'da 260 kaçak yapı daha yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Antalya'da yıkımı gerçekleştirilen 221 kaçak yapının ardından, 260 yapı daha yıkılacak.

09.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:30Antalya'da 260 kaçak yapı daha yıkılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 'da yıkımı gerçekleştirilen 221 kaçak yapının ardından, 260 yapı daha yıkılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'dan sonra bir diğer turizm merkezi olan Antalya ve ilçelerinde de kaçak yapıyla mücadele devam ediyor.
Bakanlık, 5 müfettiş ile Antalya'da imar barışı kapsamında incelemeye aldığı 8 bin 65 Yapı Kayıt Belgesi'nden 287'sini iptal etti.
Bu kapsamda Antalya'da en çok yıkım 121 yapı ile Kepez ilçesinde yapıldı.
Bunun dışında Muratpaşa'da 31, Döşemealtı'nda 28, Kemer'de 19, Manavgat'ta 16, Aksu'da 3, Serik'te 2 ve Alanya'da 1 olmak üzere toplam 221 kaçak yapıyı yıktı.
Öte yandan Bakanlık, Antalya'da Özel Çevre Koruma Bölgesinde 140, sit alanlarında 120 olmak üzere toplam 260 kaçak yapıyı daha yıkacak.
Konuya ilişkin belediyelere yazı gönderen Bakanlık, yıkımlara etap etap devam edecek.

Antalya, Bodrum, Güncel

Kaynak: AA

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