Antalya'da 3,5 milyon çiçek toprakla buluşturuldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi, peyzaj çalışmaları kapsamında 3,5 milyon çiçeği toprakla buluşturdu.
15.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:14
Antalya Büyükşehir Belediyesi, peyzaj çalışmaları kapsamında 3,5 milyon çiçeği toprakla buluşturdu.
Belediye ekipleri, baharın gelmesiyle kent merkezinde yer alan kavşak ve refüjlerde peyzaj çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Büyükşehir Belediyesine ait sera ve fidanlıklarda yetiştirilen farklı renklerdeki çiçekler, cadde ve sokaklarda görsel şölen oluşturdu.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, menekşe, bellis, aslanağzı, lahana ve lale ağırlıklı 3,5 milyon çiçek toprakla buluşturuldu.
Belediye ekipleri, baharın gelmesiyle kent merkezinde yer alan kavşak ve refüjlerde peyzaj çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Büyükşehir Belediyesine ait sera ve fidanlıklarda yetiştirilen farklı renklerdeki çiçekler, cadde ve sokaklarda görsel şölen oluşturdu.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, menekşe, bellis, aslanağzı, lahana ve lale ağırlıklı 3,5 milyon çiçek toprakla buluşturuldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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