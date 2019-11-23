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Antalya'da 3,5 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da jandarma, İran'dan yasa dışı yollarla getirilerek, kentte piyasaya sürülmek istenen 11 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirdi.

23.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:27Antalya'da 3,5 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

'da jandarma, İran'dan yasa dışı yollarla getirilerek, kentte piyasaya sürülmek istenen 11 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 3,5 milyon lira olduğu belirtildi.

İl Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan 65 NV 650 plakalı TIR ile, Van üzerinden Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulduğu ve Antalya'nın Manavgat ilçesine getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. İstihbaratı değerlendiren ekipler H.S.'nin kullandığı TIR'ın bugün saat 11.00 sıralarında Manavgat ilçesi Çavuşköyü Mahallesi'ne geldiğini belirledi. Bölgede önlem alan ekipler, TIR şoförünün burada park halinde olan 07 LNF 58 plakalı kiralık otomobilin bagajına uyuşturucuyu koyarak ayrıldığını tespit etti.

Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu maddenin sahibi İranlı D.S.R., piyasaya sürecek olan H.K. ile uyuşturucuyu Van üzerinden Antalya'ya getiren TIR şoförü H.S.'yi gözaltına aldı. D.S.R. ve H.K.'nın kullandığı kiralık araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 3, 5 milyon lira olan çuval içerisinde 18 paket halinde 11 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Jandarma, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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