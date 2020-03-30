Antalya'da 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Manavgat ilçesinde 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
30.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:30
Manavgat ilçesinde 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı ihbarı üzerine Hacıobası mevkisinde durdurdukları bir minibüste arama yaptı.
Aramada, 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt, 1200 litre kapasiteli 3 plastik yer üstü tankı ile 50 litre kapasiteli 5 bidon ele geçirildi.
Olayla ilgili B.C. gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı ihbarı üzerine Hacıobası mevkisinde durdurdukları bir minibüste arama yaptı.
Aramada, 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt, 1200 litre kapasiteli 3 plastik yer üstü tankı ile 50 litre kapasiteli 5 bidon ele geçirildi.
Olayla ilgili B.C. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Güncel