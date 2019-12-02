Antalya'da 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalar devam ediyor

Antalya
Büyükşehir Belediyesince yapımı sürdürülen 3. Etap Raylı Sistem hattında çalışmaların, Otogar-Meltem etabında devamettiğini bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Varsak
Mahalllesi, Otogar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şehir Merkezi, Havalimanı ve Aksu hattında yapılacak 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi'nde, Otogar-Meltem etabında çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar devam ederken, ray montajı ve hat beton dökümleri yapılıyor.
Öğrencilerinyoğun olarak kullandığı Meltem kapısında yaya güvenliği göz önünde tutularak projelendirilen katlı kavşak çalışmasında araç trafiği üstten akacak.
Otogar istikametindengelecek raylı sistem ise Meltem Mahallesi'ne hemzemin olarak bağlanarak Eğitim AraştırmaHastanesine uzanacak.
Projenin sonbölümünün 2020 içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlamasıplanlanıyor.