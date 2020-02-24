Antalya'da 3 kardeşin deniz keyfi

HAVA sıcaklığının 19 derece olduğu Antalya 'da, çocuklar karlı dağ manzarası eşliğinde deniz keyfi yaptı. Lara sahiline anne- babalarıyla gelen 3 kardeş de bol bol denizde yüzüp, kumsalda oynadı.

Turizmin başkenti Antalya'da, şubat ayında yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 19 dereceyi bulmasıyla, 3 kardeş de anne babalarıyla geldikleri Lara sahilinde oyunlar oynadı. Su sıcaklığının 18 derece olduğu denizde yüzen kardeşler, kumsalda da doyasıya eğlendi.

Çocuklarının isteğini kıramayarak sahile geldiklerini anlatan Ali Özkaya, "Çocuklar güneşli havada evde oturmak istemedi. 'Denize gidelim' diye ısrar ettiler. Biz de dayanamayıp onları getirdik. Üçü de denizi görür görmez elbiselerini çıkarıp, denize atladı. Çok eğlendiler" dedi.

Kardeşlerden en büyüğü Furkan Özkaya (12), havanın çok güzel olduğunu, kardeşleriyle denize girip eğlendiğini söyledi. Küçük Furkan, deniz suyunun soğuk olmadığını, çok güzel olduğunu söyledi.