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Antalya'da 3 kişi, korona virüs ihbarıyla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü

Antalya'da 3 kişi, korona virüs ihbarıyla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü Polis kontrol noktasında alınan 3 kişi, araçlarıyla birlikte polis nezaretinde hastaneye geldi Antalya'da 2 hafta önce yurt dışından gelen 3 kişi trafikte seyir halindeyken ihbar üzerine durduruldu.

28.03.2020 23:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:22
Antalya 'da 3 kişi, korona virüs ihbarıyla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü
Polis kontrol noktasında alınan 3 kişi, araçlarıyla birlikte polis nezaretinde hastaneye geldi
ANTALYA - Antalya'da 2 hafta önce yurt dışından gelen 3 kişi trafikte seyir halindeyken ihbar üzerine durduruldu. Şüpheliler, araçlarından indirilmeden polis nezaretinde araçlarıyla birlikte tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu mevkiinde saat 16.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 hafta önce yurt dışından gelen 3 kişi, korona virüs testi yaptırdı. Yaptırdıkları testleri negatif çıkan kişiler, ardından kendilerini tedbir amaçlı karantina altına aldı. Bugün ise Sarısu mevkiinde polis ekipleri aldıkları ihbar üzerine 3 kişinin de içinde bulunduğu aracı durdurdu.
Olay yerine sağlık ekipleri de çağrıldı. Sağlık ekipleri olay yerindeki incelemelerin ardından ismi açıklanmayan 3 kişinin araçtan inmesine izin verilmedi. İçinde bulunduğu araç polis gözetiminde tedbir amaçlı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yönlendirildi.
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Antalya’da 3 kişi, korona virüs ihbarıyla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Polis, 3. Sayfa

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Antalya'da 3 kişi, korona virüs ihbarıyla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü

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