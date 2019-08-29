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Antalya'da 3 milyon liraya satışa sunulan otomobile alıcı çıkmadı

Antalya'da e-ihale üzerinden 3 milyon liraya satışa sunulan otomobile alıcı bulunamadı.

29.08.2019 17:04 Antalya'da 3 milyon liraya satışa sunulan otomobile alıcı çıkmadı
Antalya'da e-ihale üzerinden 3 milyon liraya satışa sunulan otomobile alıcı bulunamadı.
Ticaret Bakanlığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü, terk edilen, geçici bırakıldıktan sonra geri alınmayan ve ülkeye usulsüz yollarla sokulan kaçak otomobilleri e-ihale yöntemiyle satışa çıkardı.
Müdürlüğün hangarında bulunan 4 milyon lira değerindeki otomobil, mevzuat gereği 26-28 Ağustos'ta düzenlenen e-ihaleyle 3 milyon lirayla satışa çıkarıldı.
Satış ihalesine katılım teminatı 100 bin lira olarak belirlenen otomobile alıcı çıkmadı.
Bunun üzerine satış eylülün son haftasına ertelendi. Otomobil, yüzde 25 indirimle tekrar satışa sunulacak.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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