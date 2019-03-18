Antalya'da 30 Kilo Esrar ile 30 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Tutuklama

ANTALYA'da düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 30 kilo esrar ile 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Döşemealtı
ilçesi Akdeniz
Bulvarı'nda operasyon düzelendi. Uygulama noktasında durdurulan bir araçtaki Ö.F.Ç, M.S. ve O.A. ile Kepez Devlet Hastanesi
karşısındaki otoparkta araç içerisinde bekleyen M.S. gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada, 30 kilo esrar, 30 bin ecstacy ve 66 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve Ö.F.Ç. tutuklandı, M.S. ve O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Antalya
Antalya, Güncel
Kaynak: DHA