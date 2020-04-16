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Antalya'da 300 litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya'da jandarma tarafından bir kamyonette şüphe üzerine yapılan aramada 300 litre kaçak içki ele geçirildi.

16.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:29
Antalya'da 300 litre kaçak içki ele geçirildi
Antalya 'da jandarma tarafından bir kamyonette şüphe üzerine yapılan aramada 300 litre kaçak içki ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında yapılan kontroller esnasında Çakırlar ve Akdamlar mahallelerinde bulunan kahvaltı işletmeleri bölgesinde ormanlık alan kenarına park etmiş bir kamyonette şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada kamyonetin bagajı içerisinde kolilere konulmuş şekilde 300 litre kaçak içki ele geçirildi. Kamyonet içerisinde yakalanan 2 şüpheli sorgulanmak üzere işlemleri Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Antalya, 3. Sayfa
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