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Antalya'da 31 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Antalya'da 31 ayrı suçtan aranan şahıs polis ekiplerinin yaptığı kontrolde yakalandı.

25.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:44Antalya'da 31 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
'da 31 ayrı suçtan aranan şahıs polis ekiplerinin yaptığı kontrolde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Mahallesi'nde yaptıkları kontrollerde, durumundan şüphelendikleri bir kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.
Ekipler, şüphelinin 18 dolandırıcılık, 5 resmi belgede sahtecilik, 3 tehdit, 2 resmi mühürde sahtecilik, 1 resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan, 1 kamu kurum ve tüzel kişilikleri kullanarak dolandırıcılık ve hükümlü ve tutukluluktan kaçma suçları gibi 31 ayrı suçtan aranan Mustafa O.S. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, serik, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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