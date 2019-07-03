03.07.2019 13:02
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Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandıAntalya'da 4 aracın karıştığı kazada aralarında yabancı uyruklu turist ve bir hamilenin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada aralarında yabancı uyruklu turist ve bir hamilenin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya Kemer yolu Topçam mevkiinde meydana geldi. Karpuz yüklü bir kamyonetin önde seyreden kamyona çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Karşı şeritten seyreden ve içinde turistlerin bulunduğu minibüs ile bir otomobil çarpıştı. 2 kazada çeşitli yerlerinden yaralanan toplam 7 kişi, çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza sonrası, geçişler uzun süre tek şeritten sağlandı. Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
Antalya, turist, Güncel

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