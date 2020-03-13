Antalya'da 4 bin 284 şahıs sorgulandı
Antalya'da "Alan Denetimi Projesi" çerçevesinde 4 bin 284 şahıs ve 278 araç sorgulandı, 64 araca 50 bin 50 TL para cezası uygulandı.
13.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:53
Antalya 'da "Alan Denetimi Projesi" çerçevesinde 4 bin 284 şahıs ve 278 araç sorgulandı, 64 araca 50 bin 50 TL para cezası uygulandı. Ayrıca yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında riskli bölgeler tespit edildi. Bu kapsamda 2017 yılı ikinci yarısından itibaren 24 saat esasına göre Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli mahalleleri içi ve çevresinde "Alan Denetimi Projesi" adıyla çalışmalar başlatıldı. "Alan Denetimi Projesi" kapsamında 278 araç sorgulandı, 64 araca 50 bin 50 TL para cezası uygulandı, ve 2 araç trafikten men edildi. 4 bin 284 şahıs sorgulandı. Uyuşturucu madde suçlarından toplamda 31 olayda 32 şüpheliye işlem yapıldı ve 2 şahıs tutuklandı.
Çalışmalar esnasında; daralı 4,2 gram esrar, daralı 17,8 gram eroin, daralı 0,3 gram kokain, daralı 1,2 gram metamfetamin, daralı 9 gram esrar, daralı 6,8 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 6 adet ecstasy hap ve 4 adet sentetik ecza ele geçirildi. - ANTALYA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında riskli bölgeler tespit edildi. Bu kapsamda 2017 yılı ikinci yarısından itibaren 24 saat esasına göre Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli mahalleleri içi ve çevresinde "Alan Denetimi Projesi" adıyla çalışmalar başlatıldı. "Alan Denetimi Projesi" kapsamında 278 araç sorgulandı, 64 araca 50 bin 50 TL para cezası uygulandı, ve 2 araç trafikten men edildi. 4 bin 284 şahıs sorgulandı. Uyuşturucu madde suçlarından toplamda 31 olayda 32 şüpheliye işlem yapıldı ve 2 şahıs tutuklandı.
Çalışmalar esnasında; daralı 4,2 gram esrar, daralı 17,8 gram eroin, daralı 0,3 gram kokain, daralı 1,2 gram metamfetamin, daralı 9 gram esrar, daralı 6,8 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 6 adet ecstasy hap ve 4 adet sentetik ecza ele geçirildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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