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Antalya'da 4 günün sonunda cadde ve sokaklarda yoğunluk

Antalya'da 4 günün sonunda cadde ve sokaklarda yoğunlukANTALYA caddeleri ve sokakları, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından normal günleri aratmadı.

27.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:45
Antalya'da 4 günün sonunda cadde ve sokaklarda yoğunluk
ANTALYA caddeleri ve sokakları, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından normal günleri aratmadı. Özellikle Yüzüncü Yıl Caddesi'ndeki trafik yoğunluğu dikkati ekti. Otobüs durakları, banka önleri ve otobüslerde sosyal mesafe kuralları kalabalıklar nedeniyle uygulanamadı.
Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 23 Nisan saat 24.00'te başlayıp 26 Nisan Pazar günü saat 24.00'e kadar süren dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, 27 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Antalya sokakları ve caddelerinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Yasak sürecinde bomboş görüntülenen Antalya'nın en yoğun caddelerinden Yüzüncü Yıl, eski günlerdeki gibi yoğun araç trafiği görüntülerine sahne oldu. İnsan yoğunluğunun en çok görüldüğü alanlar ise otobüs durakları ve banka önleri oldu. Bankaların önünde kalabalık insan toplulukları oluştu.
Herkesin dışarı çıkması nedeniyle toplu taşıma araçlarında da sosyal mesafe kurallarını aşan sayıda yolcu alan otobüsler olduğu görüldü. Birçok şehiriçi toplu taşıma otobüsünde de oturma kapasitesinin yüzde 50'sinin üzerinde yolcu yer aldı.
Sokaklardaki polis ekipleri ise vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve banklara oturmamaları konusunda sık sık uyardı. Pazar yerleri ve bankaların girişlerinde ise vatandaşlar, görevliler tarafından ateşleri ölçülerek içeriye alındı. Antalya’da 4 günün sonunda cadde ve sokaklarda yoğunluk

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber
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