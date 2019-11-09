Haberler » Güncel » Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (7) - Haber

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (7)

AVUKAT CİN'İN PAYLAŞIMIAntalyalı Avukat Hadi Cin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yaşamını yitiren Selim Şimşek ile aynı mahallede oturduklarını belirterek, borçları nedeniyle sıkıntıya girdiğini bıraktığı mektuptan öğrendiğini, burada kime borcu olduğunu yazdığını kaydetti.

09.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:58Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (7)

AVUKAT CİN'İN PAYLAŞIMI

Antalyalı Avukat Hadi Cin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yaşamını yitiren Şimşek ile aynı mahallede oturduklarını belirterek, borçları nedeniyle sıkıntıya girdiğini bıraktığı mektuptan öğrendiğini, burada kime borcu olduğunu yazdığını kaydetti. Cin'in paylaşımında şu ifadeler de yer aldı:

"Bilgisayar teknikeri Selim maalesef kendisiyle birlikte eşinin ve çocuklarının canına kıymış, eşi çamaşır asarken yığılıp kalmış. Sadece Selim biliyormuş herkesin öleceğini."

'BU KADAR KOLAY ULAŞILMAMALI'

Avukat Cin, siyanür ve benzer zehirlere bu kadar kolay ulaşılmaması gerektiğini de belirterek, "Buna yönelik mutlaka bir kanun ve önleyici tedbirler alınmalı. Özellikle internetten insanlar bu tip zehirlere ulaşabiliyor ve kargo yoluyla evine kadar gönderiliyor. Benim bir müvekkilim geçen yıl falezlerde siyanür içerek intihar etmişti. Siyanür ve benzer zehirlerin satışının iş amaçlı kullanan belli meslekler haricinde kimseye verilmemesi için hukuki süreç başlatmıştık ama bir sonuç elde edemedik" dedi.



Hadi Cin, Selim, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:12 Kemeraltı'nda iş yeri yangını
17:12 Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
17:12 Yazar Adnan Özyalçıner: "Televizyon ya da bilgisayar değil, kitaplar düş kurdurur"
17:11 İzmir yemek getiren kuryeler kredi kartlarını kopyalamış: 4 gözaltı
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
15:39 Terör örgütü YPG/PKK mensuplarına ait konvoy, Türkiye'den görüntülendi
15:31 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 17:13:38