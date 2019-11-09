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Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (7) (Avukat Hadi Cin...

AVUKAT CİN'İN PAYLAŞIMIAntalyalı Avukat Hadi Cin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yaşamını yitiren Selim Şimşek ile aynı mahallede oturduklarını belirterek, borçları nedeniyle sıkıntıya girdiğini bıraktığı mektuptan öğrendiğini, burada kime borcu olduğunu yazdığını kaydetti.

09.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:01Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı (7) (Avukat Hadi Cin...

AVUKAT CİN'İN PAYLAŞIMI

Antalyalı Avukat Hadi Cin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yaşamını yitiren Şimşek ile aynı mahallede oturduklarını belirterek, borçları nedeniyle sıkıntıya girdiğini bıraktığı mektuptan öğrendiğini, burada kime borcu olduğunu yazdığını kaydetti. Cin'in paylaşımında şu ifadeler de yer aldı:

"Bilgisayar teknikeri Selim maalesef kendisiyle birlikte eşinin ve çocuklarının canına kıymış, eşi çamaşır asarken yığılıp kalmış. Sadece Selim biliyormuş herkesin öleceğini."

'BU KADAR KOLAY ULAŞILMAMALI'

Avukat Cin, siyanür ve benzer zehirlere bu kadar kolay ulaşılmaması gerektiğini de belirterek, "Buna yönelik mutlaka bir kanun ve önleyici tedbirler alınmalı. Özellikle internetten insanlar bu tip zehirlere ulaşabiliyor ve kargo yoluyla evine kadar gönderiliyor. Benim bir müvekkilim geçen yıl falezlerde siyanür içerek intihar etmişti. Siyanür ve benzer zehirlerin satışının iş amaçlı kullanan belli meslekler haricinde kimseye verilmemesi için hukuki süreç başlatmıştık ama bir sonuç elde edemedik" dedi.



Hadi Cin, Selim, Güncel

Kaynak: DHA

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