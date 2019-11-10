Antalya'da siyanürle intihar eden aileye ilişkin çarpıcı detay: Baba, ilk önce çocuklarına zehir içirmiş

Antalya'da bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulunmuştu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek, eşi Sultan Şimşek'e ile çocukları Ceren Şimşek ve Ali Çınar Şimşek'e ait olduğu tespit edildi. Ön otopside kanlarında siyanür tespit edilen olayda çarpıcı bir bilgi daha geldi. Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; babanın ilk olarak çocuklarına sonra eşine siyanür içirdiği tespit edildi.

AİLEYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

Haber Global Muhabiri Aytaç Kurnaz ve Kameraman Emir Ünlü'nün ulaştığı bilgilere göre baba Selim Şimşek yazılım işiyle uğraşıyor. Ancak sabit bir maaşı da yok. Aynı zamanda babanın tespit edilmiş bir psikolojik problemi bulunmadığı da elde edilen bilgiler arasında. Olay yerinde aile fertlerine ilişkin öğrenilen bilgilerde ise anne Sultan Şimşek'in ev hanımı olduğu ve çalışmadığı öğrenildi. 9 yaşındaki Ceren Şimşek ilköğretim dördüncü sınıfta okuduğu, evin en küçük çocuğu Ali Çınar Şimşek'in ise henüz okula gitmediği bilgilerine ulaşıldı.

Ali Çınar Şimşek ve Ceren Şimşek

ÖNCE AİLESİNİ ZEHİRLEMİŞ

Öte yandan ailenin yaşadıkları evin kira olduğu ve yaklaşık 5 yıldır bu evde ikamet ettikleri komşuları tarafından teyit edildi. Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, yaşanan bu olaya ilişkin sebebin ekonomik sıkıntılar olduğu belirtildi. Babanın önce çocuklarını ardından eşi ve son olarak da kendini zehirlediği öğrenildi.Ön otopsi raporuna göre ailenin kanlarından elde edilen test sonuçlarında siyanüre rastlandı. Raporlama çalışması devam ediyor.

EVE KARGO GELDİ İDDİASI

Bina sakinlerinden Mehmet Var, "Saat 03.00 sıralarında kapıcı kapıyı çaldı. 8'inci katta bir ailenin cansız bedenlerinin bulunduğunu söyledi. Polis binayı boşalttı. Komşumuzu çok tanımıyorum" dedi.

Diğer bir bina sakini Serkan Abacı ise "Gürültü üzerine uyandım. Kapıyı açıp çıkınca apartman görevlisi 8'inci kattaki bir dairede 4 kişilik ailenin cansız bedenleri bulunduğunu, siyanürden zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Ailenin cesetlerinin bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine apartmanı tahliye ediyoruz dediler. Bir tane kedim var. Onu alıp çıktım. Aileyi tanımıyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Antalya'da Uncalı mahallesinde bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili yürek dağlayan bir detay gün yüzüne çıktı. İhbar üzerine daireye giren polis ekipleri, baba Selim Şimşek ve evlatları Ceren Şimşek ile Ali Çınar Şimşek'i salonda el ele buldu.