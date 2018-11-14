14 Kasım 2018, 20:17

Antalya'da Büyük Yangın: Vatandaşlar Tahliye Ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Birçok mahalleyi tehdit eden yangında vatandaşlar evlerinden tahliye ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Birçok mahalleyi tehdit eden yangında vatandaşların evlerinden tahliye edildiği öğrenilirken, alevlere karadan müdahale sürüyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER YAYILIYOR

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Aksaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Aksaz mahalledeki evleri tehdit etmeye başladı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgede jandarma tarafından vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yine rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Akdam ve Karalar mevkiindeki ormanlık alanın yanı sıra, bir çok zeytin ağaçlarını da küle çevirdi.

4 MAHALLE TEHDİT ALTINDA

Alevler, Seydiler, Doğamçam ve Kurtlar mahallelerini de tehdit etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin karadan müdahaleleri devam ediyor.

Manavgat,Antalya
14 Kasım 2018 Çarşamba 20:17



YORUMLAR (14)
MİSAFİR: bilinmeyen degil, bilinen nedenle kundaklanmistir.
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KÖR ORMANCI: BU BEYEN MİYENLERE ARAŞTIRMAK LAZIM KİMDİR NE İŞ YAPAR NERELİ SİYASİ YÖNÜ NEDİR KİMDİR BURALIMI YOKSA YUKARLARDANMI OLURMU DEMEYİN HERŞEY OLUR BİZDE GÜZELİM YAYLARADA BARIŞ GETİRDİLER OYAPILARIN SAHİBİ KİM TEŞİR EDİLMELİ SİYASİ GÜCÜNÜ BİLMEK LAZIM
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ALANYALİ : ANTALYA YANİYOR
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ORMAN TEFERRUAT: Güzel bir otel yakışır, ağaç nasıl olsa heryerde yetişir. Sonunda elimizde Anadolu''nun bozkırları ile betonlar kalana kadar devam.
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DÜRBÜNLÜ: orman yakanın imanı gider..
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