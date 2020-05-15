Antalya'da 41 derece ile 91 yılın sıcaklık rekoru bekleniyor

Antalya'da 41 derece ile 91 yılın sıcaklık rekoru bekleniyorANTALYA'da Pazar günü hava sıcaklığının 41 dereceyi bulması bekleniyor.

15.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:07
Antalya'da 41 derece ile 91 yılın sıcaklık rekoru bekleniyor
ANTALYA'da Pazar günü hava sıcaklığının 41 dereceyi bulması bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. M. Latif Gültekin, Antalya'da 1929'dan bu yana mayıs ayında en sıcak cumartesi ve pazar gününün yaşanacağını belirterek vatandaşları uyardı.
Türkiye'de Perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 10- 12 derece üzerinde seyrediyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da Pazar günü hava sıcaklığının 39 dereceye çıkmasının beklendiği açıklanmıştı. Ancak bugün Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan güncellemede hava sıcaklığının cumartesi 40, Pazar günü ise 41 derece olmasının beklendiği belirtildi. Pazar günü Kent merkezinde saat 12.00 ila 13.00 arasında hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması beklenirken sıcaklığın saat 20.00'dan sonra 29 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru 38.7 derece ile 1945 yılında kırılmıştı.
EN SICAK 26 MAYIS 1945
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. M. Latif Gültekin, Antalya'da 1929'dan yılı mayıs ayından bu yana en sıcak cumartesi ve pazar gününün yaşanacağını belirterek, vatandaşları uyardı. 26 Mayıs 1945'te hava sıcaklığının 38.7 derece olarak ölçüldüğünü ve bunun o dönemlerde en sıcak hava olduğunu ifade eden Dr. M. Latif Gültekin, Antalya'da bu hafta sonu ise 1929 yılından bu yana en sıcak günlerinin yaşanacağını söyledi.
TÜM ZAMANLARIN MAYIS REKORU
Yapılan son tahminlere göre, daha önce pazar günü 39 derece olarak beklenen maksimim sıcaklığın 2 derece daha artarak 41 derece olmasının beklendiğini ifade eden Gültekin, 'Son tahminlere göre maksimum sıcaklık bugün 36, yarın 40, Pazar 41, Pazartesi 37 ve Salı 32 derece bekleniyor. Dolayısıyla cumartesi ve pazar gününde tüm zamanların mayıs ayı rekorunun kırılması bekleniyor" dedi.
VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLSUN
26 Mayıs 1945'te hava sıcaklığının 38,7 derece olarak ölçüldüğünü ve bunun tüm zamanların en sıcak günü olduğunu hatırlatan Dr. Gültekin, Antalya'da bu hafta sonu 1929 yılından bu yana 91 yılın en sıcak günlerinin yaşanacağını kaydetti.
Hava sıcaklığının nedeninin küresel iklim değişikliğine bağlı olarak 1-2 derecelik artış olduğunu ancak asıl nedeninin Kuzey Afrika üzerinden gelen kurak ve sıcak hava dalgası olduğunu belirten Dr. M. Latif Gültekin, vatandaşların dikkatli olmasını önerdi. Antalya’da 41 derece ile 91 yılın sıcaklık rekoru bekleniyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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