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Antalya'da 44 sürücüye ceza havadan geldi

Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde 44 sürücüye idari para cezası uygulandı.

14.04.2020 22:35 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:35
Antalya'da 44 sürücüye ceza havadan geldi
Antalya 'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde 44 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 7-13 Nisan tarihleri arasında "Havadan Özel Trafik Denetimi" yapıldı. Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde, 44 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Helikopter, Antalya, 3. Sayfa
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