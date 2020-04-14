Antalya'da 44 sürücüye ceza havadan geldi
Antalya'da 44 sürücüye ceza havadan geldi Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde 44 sürücüye idari para cezası uygulandı.
14.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:32
ANTALYA - Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde 44 sürücüye idari para cezası uygulandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, 7-13 Nisan tarihleri arasında "Havadan Özel Trafik Denetimi" yapıldı. Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde, 44 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA
Etiketler: Helikopter, Antalya, Yerel