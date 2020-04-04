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Antalya'da 450 bin kişiye verilecek maskelerin dağıtımına başlandı

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 450 bin kişiye verilecek maskelerin dağıtımına başlandı.

04.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:04
Antalya'da 450 bin kişiye verilecek maskelerin dağıtımına başlandı
Antalya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 450 bin kişiye verilecek maskelerin dağıtımına başlandı.
Muratpaşa Belediyesi, tedbirler kapsamında 450 bin yıkanabilir maske üretti.
İlçedeki Mustafa Çetinkaya Stadı'nda bir araya gelen özel kıyafetli 120 kişilik ekip, dağıtacakları maskeleri teslim aldı.
Stad çevresindeki evlere maskeleri dağıtan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir hafta içerisinde ilçedeki bütün evlere maskeleri ulaştıracaklarını söyledi.
Hastalığa karşı maske kullanımının önemli olduğuna dikkati çeken Uysal, "Kullan at maske yerine yüzde 100 pamuklu kumaştan yapılan, yıkanabilir ve ütülenebilir bir maske yaptık." dedi.
Maskesini alan 64 yaşındaki Elif Çankaya, maskesi olmadığı için dışarıya çıkamadığını belirterek, uygulamadan dolayı belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Çetinkaya, Muratpaşa, Antalya, Güncel
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