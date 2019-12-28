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Antalya'da 456 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ve Kemer ilçelerinde 456 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

28.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:02 Antalya'da 456 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
'nın ve ilçelerinde 456 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi içki ve alkol ürünleri pazarlamaya çalışan kişi ve iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, ilçedeki iki iş yerinde yapılan incelemede, 456 litre kaçak ve sahte içki gele geçirdi.
Kaçak içki satan iki kişi hakkında işlem yapıldı.
Öte yandan kentte jandarma ekiplerince 2019'da yapılan operasyonlarda 56 bin 203 litre kaçak ve sahte içkiye el konulduğu bildirildi.

Manavgat, Jandarma, Antalya, Kemer, Güncel

Kaynak: AA

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