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Antalya'da 5 dilde "evde kal" uyarısı yapıldı

Geçen yıl yaklaşık 16 milyon turisti ağırlayan ve yabancı ülke vatandaşlarının oturduğu gözde illerin başında gelen Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 5 dilde "evde kal" ikazı yapıldı.

25.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:10
Antalya'da 5 dilde
Geçen yıl yaklaşık 16 milyon turisti ağırlayan ve yabancı ülke vatandaşlarının oturduğu gözde illerin başında gelen Antalya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 5 dilde "evde kal" ikazı yapıldı.
Konyaaltı Belediyesi ekipleri, yabancıların yoğun olduğu mahallelerde, sokağa çıkan 65 yaş üstü kişilere, kronik hastalara ve bir araya gelen gruplara yönelik, Türkçe, Rusça, İngilizce, Almanca ve Arapça uyarı anonsu yaptı.
Ekiplerin, cadde, sokak ve pazar yerlerinde yaptığı, "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım." anonslarında, yetkililerin uyarılarının dikkate alınması istendi.
"Rusça uyarı ile her şeyi anladım"
Zabıta ekiplerinin ikaz anonslarını, ilçede kurulan Öğretmenevleri kapalı pazarında alışveriş yaparken duyan Katerina Biletzka, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını söyledi.
Maske ve eldiven takarak önlem almaya çalıştığını ifade eden Biletzka, "Ailemde yaşlı insanlar var. Onlar için kendimi korumam lazım. Türkçeyi çok zor anlıyorum. Pazar yerinin önünde Rusça yapılan uyarı ile her şeyi anladım. Bunun için çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Pazar esnafından Serdar Akış da yetkililerin uyarılarını dikkate alarak tezgah açtıklarını, bu doğrultuda ürün seçilmesine de izin vermediklerini belirtti.
Alışveriş için gelen çok farklı milletten müşterilerinin olduğuna dikkati çeken Akış, zabıta ekiplerinin farklı dillerde yaptığı anonsların faydalı olduğunu dile getirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Konyaaltı Belediyesi, Antalya, Güncel

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