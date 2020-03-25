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Antalya'da 5 dilde korona virüsü uyarısı

Antalya'da 5 dilde korona virüsü uyarısı Turizm kenti Antalya'da yerleşik yaşayan ve misafir olarak kalan turistler için 5 dilde Korona virüs uyarısı yapıldı Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde zabıta ekipleri yeni tip Koron virüse(Kovid-19) karşı yerli ve yabancı vatandaşları uyarmak...

25.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:17
Antalya 'da 5 dilde korona virüsü uyarısı
Turizm kenti Antalya'da yerleşik yaşayan ve misafir olarak kalan turistler için 5 dilde Korona virüs uyarısı yapıldı
ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde zabıta ekipleri yeni tip Koron virüse(Kovid-19) karşı yerli ve yabancı vatandaşları uyarmak ve bilinçlendirmek amacıyla Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Arapça olmak üzere, 5 ayrı dilde uyarı anonsu yaptı.
Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede araçlarıyla dolaşarak vatandaşlara Korona virüsüne karşı uyarılar yapıyor. Uyarının bir tanesi de ilçe yerli ve yabancı vatandaşının yoğun olarak bulunduğu, Öğretmenevi Kapalı Semt Pazarında yapıldı. Türkçe, İngilizce, Rusça, Farsça ve Arapça olmak üzere toplam 5 ayrı dilde yapılan anonslarda, "Değerli hemşehrilerimiz, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayatı derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım." uyarısı yapıldı.
Zabıta ekipleri yerleşik yabancı nüfusun yoğun olduğu Liman,Hurma ve Sarısı mahallelerinde de uyarılarına devam etti. Uyarının ardından parklarda spor yapan vatandaşların ayrıldığı görüldü.
Semt pazarında alışveriş yapan Türkmenistan uyruklu Cehan Şahinöz, "Neler söyleyebilirim ki halimizi görüyorsunuz. Yani bu şekilde önlem alıyoruz. Maske takarak, dışarı çıkmayarak önlemlerimizi alıyoruz. Belediyenin yaptığı anonsu şimdi yeni duydum. Bence çok güzel bir şey. Dün haberlerde gördük, insanlar hala pazarda seçerek ürün alıyorlar. Bence belediyenin uyarısı gayet güzel." dedi.
"Türkiye'de güvendeyim"
6 yıldır Antalya'da yaşayan Rus Katherine Beninsk, maske ve eldivenle kendisini korumaya çalıştığını söyledi. Ailesinde yaşlı bireylerin olduğunu ifade eden Beninsk, "Ailemde yaşlı insanlar var onun için önlem alıyorum. Belediye uyarı yaptı çok teşekkürler. Belediyenin uyarısı çok güzel bir şey. Akrabalarım evde kalarak önlem alıyorlar. Bence Türkiye'de güvenliyim. Türkiye'de çok panik yok. Sadece korunmak lazım." diye konuştu. Antalya’da 5 dilde korona virüsü uyarısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Zabıta, Güncel

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Antalya'da 5 dilde korona virüsü uyarısı

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