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Antalya'da 5 yavru köpek ölü bulundu, 4'ü kayıp

Antalya'da hayvanseverlerin parkta beslediği 11 köpek yavrusundan 5'i ölü bulunurken, kayıp olan 4 köpek ise aranıyor.

Antalya'da 5 yavru köpek ölü bulundu, 4'ü kayıp
05.05.2020 23:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:14

Antalya'da hayvanseverlerin parkta beslediği 11 köpek yavrusundan 5'i ölü bulunurken, kayıp olan 4 köpek ise aranıyor. Hayvanseverler, bir gün önce sağlıklı olan köpekleri kimin öldürdüğünün belirlenmesini istedi.


Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde bir parkta 11 köpek yavrusunu besleyen hayvanseverler, 5 köpeği ölü halde buldu. Hayvanseverlerden Duygu Nebioğlu, 11 yavrudan 4'ünün de ortada olmadığını belirledi. Bir gün önce besledikleri yavrulardan 5'inin yan yana ölüsü ile karşılaşan hayvanseverler büyük şok yaşadı. Veteriner kliniğine götürülen köpeklerin zehirlendiğini ileri süren hayvanseverler, yavruları daha sonra gömdü.


Mahalledeki mezarlıkta 5 ay önce 11 tane köpek yavrusu doğduğunu belirten Duygu Nebioğlu, yavrularla beraber toplam 30 tane sokak hayvanını beslediklerini kaydetti. Nebioğlu, "Bu köpeklerle çok az insan ilgileniyor. Biz dernekler olarak, hayvanseverler onlara yerler yaptık. Bu hayvanlar bu noktaya kadar taşındılar, bu noktadan sonra ise sıkıntı yaşamaya başladık" dedi.


Bazı mahalle sakinlerinin köpeklerin beslenmesine tepki gösterdiğini iddia eden Nebioğlu, "Dün akşam ise buraya geldiğimizde bir hayvanın can çekiştiğini, 4 tane hayvanın da öldüğünü gördük. Gece bir işlem yapamadığımız için sabah hayvanları topladık ve boş bir araziye gömdük. Yaklaşık 5 tane yavrumuz da kayıp. Köpeklerle ilgilendiğimize dair görüntülerimiz var, şahitlerimiz var. 2 aylıkken onları fark edip beslemeye başladık" ifadelerini kullandı.


Nebioğlu, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürerek, "Çok üzgünüz. Biz artık yasanın çıkmasını istiyoruz. Tüm dünyada hayvanlara olan şiddetin artık son bulmasını istiyoruz. Olayın araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.


"Yapanlar bulunsun"


Hayvansever Safiye Çakmaklı da köpeklerin parkta büyüdüğünü kaydederek, "4 tanesi de şu anda kayıp. Onların da zehirlendiğini ve uzaklaşarak öldüğünü düşünüyorum. İki yavrumuz kaldı. Bu hayvanlara çok emek verildi. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum. Hayvanlarımızın hepsi çok sağlıklı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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