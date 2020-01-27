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Antalya'da 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

27.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:09Antalya'da 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı
'nın ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin kazan dairesi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yükselen dumanları fark edenler durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekiplerine verdi.
Tedbir amaçlı müşteriler ve otel çalışanları tahliye edildi.
Yangın, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle otelin diğer kısımlarına sıçramadan söndürüldü.
Dumandan etkilenenlerin sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya, İtfaiye, serik, Güncel

Kaynak: AA

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