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Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın (2)

MAHSUR KALANLAR MERDİVENLERLE KURTARILDISerik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen bazı müşterilerin hastaneye götürülmesi için otele çok sayıda ambulans sevk edildi.

27.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:54Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın (2)

MAHSUR KALANLAR MERDİVENLERLE KURTARILDI

Serik'e bağlı turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen bazı müşterilerin hastaneye götürülmesi için otele çok sayıda ambulans sevk edildi. Otelin kongre salonuna alınan müşterilerden durumu iyi olanlar dışarı çıkarılırken, dumandan etkilenenler ise ambulanslarla tedavi için ilçedeki hastanelere götürüldü. Durumu ciddi olan herhangi bir müşteri olmadığı belirtildi. Yangın sırasında dumandan etkilenmemek için odalarının balkonlarına çıkan bazı müşteriler ise otel personeli tarafından merdivenler aracılığıyla kurtarıldı. Diğer yandan bazı müşteriler rezervasyon yaptıkları acentelerle iletişim kurarak, başka otellere götürüldü.



Belek, Güncel

Kaynak: DHA

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