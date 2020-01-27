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Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı.

27.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:58Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın

ANTALYA'nın ilçesinde, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelin koridorlarını duman kaplarken, odalarda kalanlar, balkona çıktı. ekipleri, yangına müdahaleye başlarken, otel görevlileri de müşterileri dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkardı. Alevler, yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



İtfaiye, serik, Güncel

Kaynak: DHA

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