Haberler » Güncel » Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın - Haber

Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı.

27.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:31Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın

ANTALYA'nın ilçesinde, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelin koridorlarını duman kaplarken, odalarda kalanlar, balkona çıktı. ekipleri, yangına müdahaleye başlarken, otel görevlileri de müşterileri dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkardı. Alevler, yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde çıkan yangının kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen bazı müşterilerin hastaneye götürülmesi için otele çok sayıda ambulans sevk edildi. Otelin kongre salonuna alınan müşterilerden durumu iyi olanlar dışarı çıkarılırken, dumandan etkilenenler ise ambulanslarla tedavi için ilçedeki hastanelere götürüldü. Durumu ciddi olan herhangi bir müşteri olmadığı belirtildi. Yangın sırasında dumandan etkilenmemek için odalarının balkonlarına çıkan bazı müşteriler ise otel personeli tarafından merdivenler aracılığıyla kurtarıldı. Diğer yandan bazı müşteriler rezervasyon yaptıkları acentelerle iletişim kurarak, başka otellere tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Otelin üzerinde görülen dumanlar

Müşterilerden görüntüler

Müşterilerin merdivenle tahliyesi

Detaylar



İtfaiye, serik, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:44  Çubuklu sporcular wushu kung fu seçmelerinde madalyalarla döndü
15:44  Aksaray'da kuyuya düşen eşek AFAD ekiplerince kurtarıldı
15:43  Esed rejimi ve Rusya'nın hava saldırılarında 5 sivil öldü
15:38  Kadayıfçı Sıtkı Usta bir haftalık gelirlerini depremzedelere gönderecek
15:42  KÖPRÜDEKİ İNTİHAR ANI KAMERADA
27.01.2020 15:52:30