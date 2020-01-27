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Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın

Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın (3)40 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİAntalya Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 30'u Türk toplam 40 kişi, ilçedeki hastanelere götürüldü.

27.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:22
'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın (3)
40 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Antalya 'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 30'u Türk toplam 40 kişi, ilçedeki hastanelere götürüldü. 2 Türk'ün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı belirtildi. Oteldeki müşterilerin çoğu da başka otellere yerleştirildi.
Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan, otele gelerek incelemelerde bulundu. Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığını söyleyen Başkan Aputkan, oteldeki ambulansların tedbir amaçlı olduğunu, ciddi herhangi bir yaralanma olmadığını kaydetti.
Otelde kalan müşterilerden biri ise "Yangın çıktığında barda oturuyordum. Çocuklarım havuzdaydı. Hemen yetkililer telefonla beni aradı. Yangının çıkış nedenini anlamadık. Birden otelin içini duman sardı. Sonra bizi tamamen tahliye ettiler. İtfaiyeciler, ambulanslar ile müdahale edildi" dedi.
Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın

Antalya, serik, Güncel

Kaynak: DHA


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