09.07.2019 16:38
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Antalya'da 500 bin kaçak ilaç ele geçirildi

Antalya

Antalya'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Antalya'da düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eczaneler dışında satışı yasak olan, vücut geliştirme sporuyla ilgilenenlerin kısa sürede vücutlarını geliştirme amaçlı kullandıkları ilaçların, yurt dışından kaçak yollarla getirilip satışının yapıldığını tespit etti.
Kepez ilçesindeki iş yeri ile depoya düzenlenen operasyonda, 500 bin kaçak ilaç ile 10 bin civarında boş ilaç kutusu ve etiketi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.M.Y, Ç,Y. ve E.C.U. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

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