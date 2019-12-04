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Antalya'da 6 bin 255 işletmede gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 25 Kasım'da başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı sürdürülen ürün bazlı gıda denetim seferberliği kapsamında Antalya'da 6 bin 255 işletmenin denetlendiği bildirildi.

04.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:42Antalya'da 6 bin 255 işletmede gıda denetimi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 25 Kasım'da başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı sürdürülen ürün bazlı gıda denetim seferberliği kapsamında 'da 6 bin 255 işletmenin denetlendiği bildirildi.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yaptığı açıklamada, güvenilir gıdaya ulaşmanın her bireyin hakkı olduğunu belirtti.
Bu hakkın korunmasını sağlamanın kendilerinin sorumluluğu altında olduğunu kaydeden Özen, "Bu amaçla tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlamak için üretimin her aşamasında denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda bakanlığımızın başlatmış olduğu ve bir hafta boyunca yoğun bir şekilde devam eden gıda denetim seferberliğine, müdürlüğümüz ve 19 ilçemizdeki ilçe müdürlüklerimiz gıda kontrol görevlileri ile il ve ilçe müdürlerimizin de katıldığı bir denetim gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Unlu mamul üretimi yapan işletmelerden marketlere kadar birçok işletmenin denetlendiğine dikkati çeken Özen, denetimlerde eksiklik tespit edilen konularda işletme sahiplerinin uyarıldığını vurguladı.
Gıda güvenliğinin sağlanmasının ancak vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaları ile sağlanabileceğine işaret eden Özen, "Yediğini içtiğine dikkat et. Güvenilir gıda tüket diyor ve vatandaşlarımızdan gıda ile ilgili ihbar ve şikayetlerini Alo174 Gıda Hattı'mıza iletmelerini rica ediyoruz." tavsiyesinde bulundu.

Bekir Pakdemirli, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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